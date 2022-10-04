القيادة تعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".