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لماذا لا نرى إلا وجهًا واحدًا من القمر بالرغم من أنه يدور حول نفسه؟.. "المسند" يجيب

قال: في الأيام الأولى والأخيرة من الشهر القمري يمكننا رؤية الجانب المظلم بشكل باهت