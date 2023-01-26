"الملك سلمان للإغاثة" يوزّع 968 سلة غذائية في مدينتي فيلوت وديكا بإثيوبيا

ويهدف المشروع إلى تأمين وتوزيع 3.600 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مدن: فيلوت، وديكا، ونيجيل، بهدف تخفيف حدة المعاناة والقضاء على الجوع من خلال المساهمة في توفير السلال الغذائية للأسر المتأثرة من الجفاف، يستفيد منها 21.600 فرد بواقع 3.600 أسرة.