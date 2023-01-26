"الملك سلمان للإغاثة" يوزّع 968 سلة غذائية في مدينتي فيلوت وديكا بإثيوبيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 968 سلة غذائية في مدينتي فيلوت وديكا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، استفاد منها 5.808 أفراد.
ويهدف المشروع إلى تأمين وتوزيع 3.600 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مدن: فيلوت، وديكا، ونيجيل، بهدف تخفيف حدة المعاناة والقضاء على الجوع من خلال المساهمة في توفير السلال الغذائية للأسر المتأثرة من الجفاف، يستفيد منها 21.600 فرد بواقع 3.600 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المحتاجة والمتضررة.