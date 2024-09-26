للسنة الثانية على التوالي تحتل جايكو و أومودا المرتبة الأولى في رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة

بعد إعلان قائمة فورتشن جلوبال 500 في 5 أغسطس، والتي أظهرت دخول مجموعة شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO إلى القائمة لأول مرة واحتلالها المرتبة 385، تلقت شركة شيري للسيارات أخباراً رائعة أخرى. ففي 5 سبتمبر، أصدرت J.D. Power، وهي منظمة دولية مشهورة تقوم بدراسات السوق وتزوّد الشركات برؤى حول سلوك المستهلكين واحتياجاتهم، تقريرها لعام 2024 لدراسة الجودة الأولية للسيارات في الصين (IQS). وتصدرت شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO المرتبة الأولى في رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة بين العلامات التجارية المحلية للسنة الثانية على التوالي.
وفقاً للتقرير، ارتفعت مرتبة شركة شيري للسيارات في سوق السيارات الرئيسي إلى المرتبة السادسة. كما احتلت المرتبة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية المتوسطة الحجم وفي رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة بين العلامات التجارية الفاخرة المحلية، مما يظهر النمو عالي الجودة لشركة شيري، الشركة الأم لـ OMODA&JAECOO، ضمن استراتيجيتها العالمية.
منذ إطلاقها، استطاعت العلامة التجارية الجديدة والشخصية OMODA&JAECOO أن تحتل مكانة بارزة في السوق العالمي بفضل قدراتها الممتازة ومنهجيات التسويق المتميزة. ومع وصول حجم مبيعاتها التراكمي إلى 20.8٪ من صادرات مجموعة شيري، أصبحت العامل الرئيسي الذي يساعد في تسريع استراتيجية الشركة في التوسع في الخارج. وحتى الآن، تم إطلاقها بنجاح في 27 دولة ومنطقة حول العالم. ومن الجدير بالذكر أنه منذ بداية هذا العام، شهدت OMODA&JAECOO نمواً هائلاً في المبيعات، حيث تجاوز حجم مبيعاتها الشهري 20,000 وحدة لأربعة أشهر متتالية، كما تجاوز إجمالي مبيعاتها 300,000 وحدة، مما يجعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في العالم.
منذ أن دخلت علامة OMODA&JAECOO التجارية بنجاح السوق الأوروبية مع إسبانيا كمحطة أولى، فإنها تتقدم بثبات بفضل تنوع منتجاتها وأدائها المتميز. وقد حققت نتائج مذهلة في إيطاليا، بولندا، وغيرها، كما حققت اختراقاً تاريخياً بدخولها سوق المملكة المتحدة بفضل طرازي OMODA E5 و C5، مما يمثل معلماً جديداً في استراتيجية العولمة للعلامة التجارية. تطبيق هذه الإجراءات الاستراتيجية سيسهم بشكل كبير في نمو العلامة التجارية وتقدمها السريع في سوق المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر رحلة العولمة لعلامة OMODA&JAECOO التجارية بالتسارع، حيث تتخطى الحدود الجغرافية باستمرار. في الحدث الكبير "مهرجان السيارات لعام 2024" في جنوب أفريقيا، ظهرت العلامة التجارية بمظهر رائع من خلال طرازات نجوم متعددة مثل OMODA C5، C9، و JAECOO 6، التي تغطي بالكامل مجالي الطاقة الجديدة من السيارات الكهربائية الخالصة والهجينة، مقدمة تجربة جديدة للسفر الكهربائي للمستهلكين في منطقة أفريقيا، مما يعكس روح الاستكشاف المستمر والسعي الدؤوب للعلامة التجارية على نطاق عالمي.
على المستوى العالمي، تتقدم OMODA&JAECOO بسرعة مذهلة. حيث تواصل التمسك بالمفهوم الأساسي المتمثل في "متمحورة حول المستخدم"، وتطلق باستمرار منتجات سيارات عالية الجودة ومتنوعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين العالميين، مما يظهر حيوية غير مسبوقة. كما ستعقد العلامة التجارية قمة المستخدمين الدولية لـ OMODA&JAECOO في أكتوبر. حيث سيتم دعوة نخبة من الصناعة، وشركاء، وممثلي المستخدمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير. وخلال استعراض التاريخ المجيد للعلامة التجارية، سيتم إطلاق مشروع "OMODA 7 للمشاركة في الإبداع" رسمياً، والذي سيجمع إبداعات المستخدمين وإلهاماهم في نمط تشاركي مفتوح غير مسبوق، ليصبح نموذجاً للدمج بين التنوع والابتكار في مجال السيارات.
كما سيتم الكشف عن سيارة الـ SUV J5 المنتظرة من الفئة A0 في هذا المؤتمر، لتفسر مفهوم النظام البيئي الخاص بالحيوانات الأليفة والحياة في الهواء الطلق بطريقة مميزة. من خلال هذا الحدث الكبير، ستعرض OMODA&JAECOO أحدث إنجازاتها في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، التخطيط الاستراتيجي البيئي، ومجال الذكاء الاصطناعي، لتفتح فصلاً جديداً في صناعة السيارات وتخلق حقبة جديدة من السفر الذكي الأخضر والمستدام.