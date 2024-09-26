للسنة الثانية على التوالي تحتل جايكو و أومودا المرتبة الأولى في رضا العملاء عن جودة السيارات الجديدة

منذ إطلاقها، استطاعت العلامة التجارية الجديدة والشخصية OMODA&JAECOO أن تحتل مكانة بارزة في السوق العالمي بفضل قدراتها الممتازة ومنهجيات التسويق المتميزة. ومع وصول حجم مبيعاتها التراكمي إلى 20.8٪ من صادرات مجموعة شيري، أصبحت العامل الرئيسي الذي يساعد في تسريع استراتيجية الشركة في التوسع في الخارج. وحتى الآن، تم إطلاقها بنجاح في 27 دولة ومنطقة حول العالم. ومن الجدير بالذكر أنه منذ بداية هذا العام، شهدت OMODA&JAECOO نمواً هائلاً في المبيعات، حيث تجاوز حجم مبيعاتها الشهري 20,000 وحدة لأربعة أشهر متتالية، كما تجاوز إجمالي مبيعاتها 300,000 وحدة، مما يجعلها واحدة من أسرع العلامات التجارية نمواً في العالم.