تركيب هلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق أفضل المواصفات العالمية

وقال إنه "تم تركيبها أعلى المنارتين حيث يتجاوز طول المنارتين أكثر من 130 متراً، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار، وقاعدته بعرض 2 متر لكل هلال، وتم صناعته من مادة الكربون فايبر، والتي تعتبر ذات تحمل عالٍ، ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي".