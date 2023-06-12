تركيب هلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق أفضل المواصفات العالمية

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على حرص رئاسة الحرمين على إبراز معالم العمارة الإسلامية عامة، ومعالم المسجد الحرام خاصة، موضحًا أن الرئاسة ممثلة في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة الحرمين قامت بالتنسيق مع شركاء النجاح مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية بالمتابعة والإشراف على أعمال تركيب الهلالين الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز.
من جهته أوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أنه تم الانتهاء من تركيب الهلالين الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز حيث يعدان من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة، ومعالم المسجد الحرام خاصة.
وقال إنه "تم تركيبها أعلى المنارتين حيث يتجاوز طول المنارتين أكثر من 130 متراً، وقد يصل ارتفاع الهلالين ما يقارب 9 أمتار، وقاعدته بعرض 2 متر لكل هلال، وتم صناعته من مادة الكربون فايبر، والتي تعتبر ذات تحمل عالٍ، ومطلي بالزجاج المذهب، وفيما يخص الهيكل الداخلي فتمت صناعته من هيكل حديدي".
وبين "الوقداني" أنه تم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصة لمثل هذه المواد، وقدم تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.
وبين الوقداني أن تركيب المآذن جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله - في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.