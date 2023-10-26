"التخصصي" يستعرض تجربته الرائدة في تعزيز رحلة المرضى العلاجية

ويتمكّن المرضى من متابعة تقدم مراحل العلاج (عن بُعد)، وذلك عن طريق "تطبيق التخصصي" الذي يتيح لهم إمكانية الوصول الآمن إلى سجلاتهم وتقاريرهم الطبية، والتحقق من نتائج الأشعة والمختبرات الطبية، إلى جانب جدولة المواعيد بسهولة، وحضور المواعيد الافتراضية مع الأطباء، إضافة إلى التقييم السريري المستمر لتتبع فعالية العلاج، وإعادة صرف الدواء واللوازم الطبية والغذائية ، وخدمات اخرى تسهل عملية التواصل مع الفريق الطبي والمستشفى مما تفعل من دور المريض واشراكه في آلية اتخاذ القرار.