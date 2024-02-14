مهرجان الأحساء للصقور ينطلق الأسبوع المقبل

وذكر "الموسى" أن "هذه الدورة من مهرجان الصقور بالأحساء تستهدف الارتقاء بهواية الصيد بالصقور، وتنمية واستدامة هذه الهواية الأصيلة، وإحياء الإرث القديم والمحافظة عليه، إلى جانب المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية، وجعل قطاع الصقور في المحافظة وجهة سياحية تراثية، تدعم المسيرة التاريخية، وتعزز الهوية الوطنية، وتُسهم في تحسين مظاهر جودة الحياة، هو واجب وطني والتزام مجتمعي يدفع بمجالات التنمية الثقافية والتعريف بهذا الإرث السعودي العريق، ودعم فضاءات العمل والاستثمار في النشاطات الثقافية والرياضية والتراثية والسياحية في الأحساء، بما يفتح آفاقًا جديدة لقطاعات جودة الحياة، ويُسهم في توليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي".