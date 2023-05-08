حملة إغاثة السودان: المليون الأولى تقترب.. السعوديون يلبون نداء أشقائهم

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية، موجهًا رسالته إلى جموع الشعب السعودي بأن هناك الملايين بحاجتهم إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء، والدواء، والمأوى، والمياه الصالحة للشرب، لافتًا إلى أن ذلك العطاء يخفف من معاناتهم، ويوفر لهم مستلزمات الحياة.