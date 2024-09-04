الطراز "OMODA C5" يحقّق أعلى درجة في تصنيف السلامة 5 نجوم من "ASEAN NCAP" ويؤسس معيار السلامة الجديد

هيكل السيارة ضروري لضمان الحماية الشاملة للسيارة. تتميز "OMODA C5" بتصميم مبتكر "لامتصاص الطاقة داخل قفص"؛ مما يخلق هيكل كبسولة فضائية تمتصّ الطاقة، مقارنةً بهياكل السيارات التقليدية، يتمتّع هيكل "OMODA C5" بالقفص بمزايا أساسية تتمثل في كونه: خفيفَ الوزن، عاليَ القوة، ومزودًا بالموارد بشكل كافٍ. وتجدر الإشارة إلى تصميم "توزيع الضغط بثلاثة اتجاهات + أربعة صناديق لامتصاص الطاقة من الجانبين"، الذي يمتصّ ويشتت طاقة الاصطدام في كل من الاصطدامات الأمامية والجانبية مع ضمان سلامة المقصورة؛ حيث يتم توزيع القوة الناتجة عن الحادث بطريقة تضمن امتصاص الطاقة ومنع انتقالها الى المقصورة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز "OMODA C5" بأنظمة تقييد مثل أحزمة الأمان المزودة بحدود القوة والوسائد الهوائية، التي تعمل معًا لتقليل إصابات الركاب، وبالتالي تعزيز سلامة السائقين والركاب.