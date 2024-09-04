الطراز "OMODA C5" يحقّق أعلى درجة في تصنيف السلامة 5 نجوم من "ASEAN NCAP" ويؤسس معيار السلامة الجديد

تمّ الإعلان مؤخرًا وبشكل رسمي عن نتائج اختبار السلامة فئة الخمس نجوم من "ASEAN NCAP"؛ حيث حافظت "OMODA" دائمًا على نفس الجودة. وقد حقّق طرازها العالمي الأول "OMODA C5" أداءً متميزًا بحصوله على أعلى درجة إجمالية بلغت 88.64 نقطة، كأعلى فئته في هذا الاختبار، وفاز بشهادة السلامة ذات الخمس نجوم؛ مما يبرز قوته الرائدة.
وتشير التقارير إلى أن "OMODA C5" قد حصلت سابقًا على تصنيفات السلامة المرموقة ذات الخمس نجوم من كل من: "E-NCAP" الأوروبية، و"A-NCAP" الأسترالية، وهما من أكثر شهادات السلامة في السيارات الجديدة صرامةً وسلطة في العالم. وفي أحدث إنجاز لها نجحت "OMODA C5" في مواجهة أكثر المعايير صرامةً للسلامة في منطقة "ASEAN"، وهو أول اختبار مشترك بين الصين وماليزيا. وقد تألّقت السيارة بتحقيق درجات كاملة في 11 من أصل 18 فئة فرعية للاختبار، مسجلة العديد من الأرقام القياسية التاريخية بفضل درجاتها العالية.
تشكل المواد القوية أساسًا لضمان السلامة. تضمن "OMODA C5" قوة السيارة من خلال معدل تغطية من الفولاذ عالي القوة بنسبة 78%. وعلى وجه الخصوص في مناطق الحماية من الاصطدامات الحرجة، تستخدم "OMODA C5" الفولاذ فائق القوة والفولاذ المشكل بالحرارة المصنف عند 1500 ميجا باسكال؛ مما يرفع من صلابة الجسم إلى مستوى استثنائي. يعمل هذا التصميم على تحسين مؤشر سلامة المستخدمين بشكل كبير أثناء التنقل المحلي.
هيكل السيارة ضروري لضمان الحماية الشاملة للسيارة. تتميز "OMODA C5" بتصميم مبتكر "لامتصاص الطاقة داخل قفص"؛ مما يخلق هيكل كبسولة فضائية تمتصّ الطاقة، مقارنةً بهياكل السيارات التقليدية، يتمتّع هيكل "OMODA C5" بالقفص بمزايا أساسية تتمثل في كونه: خفيفَ الوزن، عاليَ القوة، ومزودًا بالموارد بشكل كافٍ. وتجدر الإشارة إلى تصميم "توزيع الضغط بثلاثة اتجاهات + أربعة صناديق لامتصاص الطاقة من الجانبين"، الذي يمتصّ ويشتت طاقة الاصطدام في كل من الاصطدامات الأمامية والجانبية مع ضمان سلامة المقصورة؛ حيث يتم توزيع القوة الناتجة عن الحادث بطريقة تضمن امتصاص الطاقة ومنع انتقالها الى المقصورة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز "OMODA C5" بأنظمة تقييد مثل أحزمة الأمان المزودة بحدود القوة والوسائد الهوائية، التي تعمل معًا لتقليل إصابات الركاب، وبالتالي تعزيز سلامة السائقين والركاب.
السلامة السلبية والفعّالة هما نوعان من أنظمة السلامة في السيارات. إلى جانب ميزات السلامة السلبية، تبرز "OMODA C5" أيضًا في السلامة النشطة؛ فهي مزودة بمجموعة من تقنيات مساعدة القيادة الذكية المتقدمة، بما في ذلك كاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة، نظام التحكم التكيفي في السرعة "ACC" بكامل النطاق، نظام الكبح التلقائي "AEB"، اكتشاف النقطة العمياء "BSD"، تنبيه حركة المرور الخلفية "RCTA"، نظام التحذير من مغادرة المسار "LDW"، منع مغادرة المسار "LDP"، و16 تقنية ذكية أخرى للسلامة. تعمل هذه التقنيات معًا على تعزيز استقرار السيارة وقابلية التحكم بها بشكل كبير؛ مما يقلل من خطر الحوادث.
تعد درجات "OMODA C5" المثيرة للإعجاب وحصولها على تصنيف الخمس نجوم في هذا الاختبار ليس فقط تأييدًا قويًّا لأدائها في السلامة، ولكنه أيضًا اعتراف بروح الابتكار والتزام "OMODA" بالجودة القصوى. كنجمة صاعدة في السوق العالمية للسيارات، تواصل "OMODA" التزامها بالجودة، وتسعى جاهدة لتقديم منتجات عالية الجودة لمستخدميها وخلق قيمة للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال جهود مخلصة وعملية!