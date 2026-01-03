"الصحة": عودة نظام "موارد" للعمل بعد توقف مؤقت لأعمال الصيانة

ويُعد نظام "موارد" المنصة الإلكترونية المعتمدة لإدارة خدمات الموارد البشرية لمنسوبي وزارة الصحة، حيث يتيح تنفيذ ومتابعة عدد من الخدمات الإدارية، تشمل الترقيات، والبدلات، والإجازات، وبيانات الموظف، والحضور والانصراف.