"الصحة": عودة نظام "موارد" للعمل بعد توقف مؤقت لأعمال الصيانة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال الصيانة والتحديث لنظام "موارد" وتطبيقه على الهواتف الذكية، وعودة النظام للعمل بشكل طبيعي بعد توقف مؤقت.
وتلقى منسوبو الوزارة إشعارًا عبر النظام يفيد بانتهاء الصيانة، وجاء في الرسالة: "عزيزي الموظف/ـة، نود إشعاركم بانتهاء أعمال الصيانة على نظام موارد وتطبيق الجوال، وعودة النظام للعمل بشكل طبيعي".
ويُعد نظام "موارد" المنصة الإلكترونية المعتمدة لإدارة خدمات الموارد البشرية لمنسوبي وزارة الصحة، حيث يتيح تنفيذ ومتابعة عدد من الخدمات الإدارية، تشمل الترقيات، والبدلات، والإجازات، وبيانات الموظف، والحضور والانصراف.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية وتحسين تجربة الموظف في بيئة العمل.