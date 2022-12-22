باللون الأحمر.. "الأرصاد": عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع والرايس

ومن جهتها، طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.