باللون الأحمر.. "الأرصاد": عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ينبع والرايس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً باللون الأحمر حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في محافظة ينبع ومركز الرايس التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.
ومن جهتها، طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي -بعد الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.