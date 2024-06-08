حدث منذ قيام الدولة السعودية.. "وفا": تطور الخدمات والإمكانات غير العادية يعكس مدى اهتمامنا بالحج

وينهي "وفا" قائلاً: "مبادرة طريق مكة" غيض من فيض، فموسم الحج يبدأ من انتهاء الموسم الذي سبقه، وهو أمر اعتدناه في كل موسم، وهو ما أدى إلى تطوير عقد الخدمات الذي يتم تقديمه لضيوف الرحمن في رحلتهم الإيمانية التي تتمثل في الآية الكريمة: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ".