"سالك" تستحوذ على 9% من شركة إل تي فودز الهندية

يذكر أن شركة "إل تي فودز" التي تأسست قبل 70 عامًا والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006؛ تعدّ رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية؛ حيث تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.