"سالك" تستحوذ على 9% من شركة إل تي فودز الهندية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن استحواذها على 9.2% من شركة "إل تي فودز الهندية" المتخصصة في مجال أرز البسمتي من خلال رفع رأس مال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسين للشركة؛ حيث بلغت قيمة الصفقة ما يقارب 208 ملايين ريال.
جاء ذلك تماشيًا مع توجهات سالك بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت "سالك" أن التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية يعدّ من أهدافها الإستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.
وأوضحت أن الاستحواذ يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية متينة بعدما تحقّق من إنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ سالك على 30% من شركة "دعوات للأغذية المحدودة"، التي تعدّ أحد أذرع التصنيع والتوريد لشركة "إل تي فودز".
يذكر أن شركة "إل تي فودز" التي تأسست قبل 70 عامًا والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006؛ تعدّ رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية؛ حيث تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
وقد بلغت إيراداتها العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزها "دعوات" و"رويال" الأكثر شعبية واستهلاكًا لمنتجاتها في الهند.