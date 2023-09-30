أمر بصنعها "المؤسس".. زوار "كتاب الرياض" يشاهدون قطعة من أول كسوة سعودية للكعبة

يضم جناح المخطوطات في معرض الرياض الدولي للكتاب، قطعة قيّمة وثمينة من كسوة الكعبة المشرفة، تنبع قيمتها من أهميتها التاريخية، إذ إنها جزء من أول كسوة أمر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود بصنعها للكعبة المشرفة عند دخوله مكة المكرمة عام 1347هـ، وقد استهلت هذه الكسوة بداية صنع كسوة الكعبة المشرفة في عهد الدولة السعودية الثالثة، الذي بدأ بأمر الملك عبدالعزيز بافتتاح دار متخصصة لصناعة الكسوة في مكة المكرمة، صنعت فيها أول كسوة سعودية للكعبة، ثم انتقال مهمة صنع الكسوة إلى "مصنع كسوة الكعبة" في عام 1977م، وتغير اسم المصنع إلى "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة"، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.