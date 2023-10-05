"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيةً لاعتماد 5 برامج أكاديمية لـ"جامعة عفت" بمقرّها بجدة

وقّعت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقيةً لاعتماد "5" برامج أكاديمية لجامعة عفت، وذلك في مقر الجامعة بجدة.
ووقّع الاتفاقيةَ من جانب الهيئة مديرُ عام الاعتماد البرامجي في مركز "اعتماد" الدكتور بندر بن عبدالرحمن الخيّال، ومن جانب الجامعة رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل.
وشملت الاتفاقيةُ توقيعَ "4" برامج في مرحلة البكالوريوس "تجديد اعتماد" في تخصصات "إدارة العمليات وسلاسل الإمداد، وريادة الأعمال، والتسويق، والمحاسبة والمالية"، إضافة إلى برنامج واحد في مرحلة الماجستير هو تخصص هندسة الطاقة.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وأكّدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقلّ؛ للتحقّق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.