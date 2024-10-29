بمواقع استراتيجية متنوعة.. 21 فرصة عقارية في مزاد "سدرة مكة" الإلكتروني تطرحها "السعدون العقارية"

أعلنت شركة السعدون العقارية عن إقامة مزاد "سدرة مكة" الإلكتروني، وذلك بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار صادر من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة.
وقالت الشركة: يطرح المزاد 21 أصلًا عقاريًا مميزًا بمساحة إجمالية تتجاوز 385 ألف متر مربع، في مواقع استراتيجية ضمن أهم الأحياء الراقية بمدينة مكة المكرمة، بما في ذلك ريع بخش، الهنداوية، العزيزية، الفيحاء، الشواق، مخطط أم القرى، محلة العتيبية، وحي العمرة، وتتميز هذه المواقع بقربها من المسجد الحرام، مما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في الاستثمار.
وأوضحت الشركة: يقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مما يضمن تنظيمًا عالي الجودة وفق الأنظمة المعتمدة، وتعد هذه الفرصة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة في السوق العقارية، حيث توفر عقارات ذات قيمة استثمارية عالية في مواقع متميزة.
وينطلق المزاد يوم الأحد 10 نوفمبر 2024 عند الساعة 12 ظهرًا، ويستمر حتى الأربعاء 13 نوفمبر 2024، ما بين الساعة 5 مساءً - 8 مساءً، عبر منصة "وصلت" للمزادات.
كما دعت شركة السعدون العقارية جميع المهتمين إلى التواصل والاستفسار عبر الرقمين:
920003852 - 0555259495.