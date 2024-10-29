بمواقع استراتيجية متنوعة.. 21 فرصة عقارية في مزاد "سدرة مكة" الإلكتروني تطرحها "السعدون العقارية"

وقالت الشركة: يطرح المزاد 21 أصلًا عقاريًا مميزًا بمساحة إجمالية تتجاوز 385 ألف متر مربع، في مواقع استراتيجية ضمن أهم الأحياء الراقية بمدينة مكة المكرمة، بما في ذلك ريع بخش، الهنداوية، العزيزية، الفيحاء، الشواق، مخطط أم القرى، محلة العتيبية، وحي العمرة، وتتميز هذه المواقع بقربها من المسجد الحرام، مما يجعلها وجهة مثالية للراغبين في الاستثمار.