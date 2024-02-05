جهاز "زالي C" المطور.. مشاركة فاعلة لـ"الوطنية للأنظمة الميكانيكية" بـ"الدفاع الدولي 24"

وضمَّ جناحُ الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية المشارك في المعرض، أجنحةً وأركانًا متنوعة تُعَرّف زائريها بالقدرات الفنية اللازمة لتغطية الاحتياجات، بدءًا من القطع الميكانيكية والأنظمة الكهروبصرية، واللوحات الإلكترونية، وتقديم الاختبارات البيئية والهندسية، وصولًا إلى خدمات التصنيع توافقًا مع خطط التوطين للصناعات العسكرية في المملكة التي شملت جميع المجالات من تصميم وتصنيع واختبارات، بالإضافة إلى دعم المنتج المتكامل من خلال المصانع والأبحاث المتقدمة.