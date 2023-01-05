"مدرار" مستمرة.. الحصيني للمتنزهين في إجازة الأسبوع: اكشتوا وابتعدوا عن الأودية والسدود

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة #مدرار الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الخميس 12/ 6/ 1444هـ إلى يوم غد الجمعة، على أجزاء من مناطق الرياض ومحافظاتها ومراكزها، والشرقية، ومكة وشرقها، والباحة، وجنوب المدينة، والبحرين، وقطر، بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد تبشرنا بالسيول.