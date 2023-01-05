"مدرار" مستمرة.. الحصيني للمتنزهين في إجازة الأسبوع: اكشتوا وابتعدوا عن الأودية والسدود

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة #مدرار الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة، من اليوم الخميس 12/ 6/ 1444هـ إلى يوم غد الجمعة، على أجزاء من مناطق الرياض ومحافظاتها ومراكزها، والشرقية، ومكة وشرقها، والباحة، وجنوب المدينة، والبحرين، وقطر، بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد تبشرنا بالسيول.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق؛ إلا أن يصرفها الله.
وللمتنزهين في إجازة الأسبوع: اكشتوا، حصّنوا أنفسكم بالأذكار، وابتعدوا عن الأودية والسدود، ولا تجعلوا في خط رجعتكم واديًا أو تجمعات السيول.. تحتاجون رواقًا عن البرد، ومظلة عن المطر خاصة منطقة الرياض ووسط الشرقية ووسط الغربية، والله أعلم.