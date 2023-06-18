مستشار تربوي: الضغط على الأبناء بهدف الحصول على درجات عالية يؤثر على الحفظ

وبيَّن في حديثه لـ"سبق" أهمية مساعدتهم على النوم مبكرًا، والبعد عن السهر؛ لأن ذلك يُفقدهم التركيز، وكذلك تنظيم وقت المذاكرة، واختيار مكان خاص للمذاكرة، والابتعاد عن المنبهات، مثل كثرة القهوة وغيرها.. وأهم منبه ومشتت هو استخدام الأجهزة الذكية؛ فهذا يسبب عدم تركيز وضعفًا في الذاكرة لدى الطلاب؛ لذلك يجب مساعدة الأبناء على التقليل من استخدام الأجهزة في أيام الاختبارات.