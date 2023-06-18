مستشار تربوي: الضغط على الأبناء بهدف الحصول على درجات عالية يؤثر على الحفظ

شدَّد المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي على أهمية دور الأسرة في فترة الاختبارات لتهيئة الطلاب والطالبات نفسيًّا، ودعمهم، وتشجيعهم؛ لأن فترة الاختبارات تُشكِّل قلقًا وخوفًا لدى الطلاب.
وبيَّن في حديثه لـ"سبق" أهمية مساعدتهم على النوم مبكرًا، والبعد عن السهر؛ لأن ذلك يُفقدهم التركيز، وكذلك تنظيم وقت المذاكرة، واختيار مكان خاص للمذاكرة، والابتعاد عن المنبهات، مثل كثرة القهوة وغيرها.. وأهم منبه ومشتت هو استخدام الأجهزة الذكية؛ فهذا يسبب عدم تركيز وضعفًا في الذاكرة لدى الطلاب؛ لذلك يجب مساعدة الأبناء على التقليل من استخدام الأجهزة في أيام الاختبارات.
وبيَّن أن من أهم التوصيات عدم المذاكرة ساعات طويلة بدون أخذ قسط من الراحة؛ إذ يسبب ذلك الإرهاق وقلة التركيز.. فمن اللازم أخذ فترة راحة؛ لتجديد النشاط.
وقال الحمادي: جعل الأبناء تحت الضغط لحصولهم على تقدير ممتاز ودرجات عالية يُفقد الطالب التركيز، ويؤثر على قدرته على الحفظ؛ لأنه تحت ضغط الأسرة والخوف من الإخفاق.
وحول دور المدرسة أوضح أن هناك أدوارًا كبيرة على الموجِّه الطلابي داخل المدرسة والمعلمين، من أهمها تحفيز الطلاب، وإعطاؤهم الرسائل الإيجابية. وعلى المعلمين تجنب أسلوب التهديد والوعيد بالاختبار؛ إذ له أثر على الطلاب. وبناء على ما ورد في قواعد الاختبارات من وزارة التعليم، لا بد أن تكون الأسئلة واضحة وغير معقدة، ومتنوعة، وشاملة للمنهج.