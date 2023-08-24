"بريكس".. فيصل بن فرحان: المملكة تعمل على استقرار أسواق الطاقة

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن المملكة حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة داخل مقر انعقاد مجموعة "بريكس" والتي ألقاها وزير الخارجية.
وقال فيصل بن فرحان: إمكانياتنا ومقوماتنا الاقتصادية في المملكة واعدة، ونعمل على استقرار أسواق الطاقة.
وأضاف: نتطلع إلى أن تمهد القمم المشتركة لبحث فرصة التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل واستكشاف فرص التعاون في كل المجالات وخاصة الاقتصادية.
وأردف: يأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تأكيد أهمية العمل الجماعي لتجاوز التحديات المشتركة وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة للتنمية.