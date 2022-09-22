المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يشيد بالمنجزات المحققة للمملكة خلال مسيرة 92 عامًا

مراتب أولى في مؤشرات التنافسية العالمية

ساهمت الجهود الحثيثة لقيادة المملكة في تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية؛ ومنها حصولها على المركز الأول عالميًّا في مؤشر التحول الرقمي في الشركات وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022م، كما احتلّت المملكة المركز الأول عالميًّا في مؤشري سهولة البدء في عمل تجاري ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021/ 2022م، بالإضافة إلى تحقيق المملكة المركز الأول عالميًّا في مؤشر نسبة الالتحاق في التعليم العالي؛ وفق تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2022م.