هدايا ومراوح رذاذ.. "المظلات الشمسية في عرفات".. أسرّة متأهبة للضربات

وخصصت وزارة الصحة، 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس؛ منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة، إضافة إلى توفير عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وزودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.