وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويبحثان جهود إرساء دعائم الأمن الدولي

وتَضمن اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي تجاه العديد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين.