وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويبحثان جهود إرساء دعائم الأمن الدولي

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية النمسا السيد ألكساندر شيلينبيرغ؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتَضمن اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي تجاه العديد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين.
وتناول الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين التي يبذلها البلدان الصديقان، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.