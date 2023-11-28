السعودية تواصل إبهار العالم .. فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 أحدث الإنجازات

"الازدهار للجميع": تسعى السعودية إلى تحقيق عالم شامل، يتيح إمكانية عالية للوصول، ويوفر استراتيجيات تدعم المهاجرين واللاجئين، ويتمتع أفراده على الرغم من اختلاف أجناسهم وأعمارهم، بتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل في أي بقعة جغرافية كانوا، وندعم فيه الارتقاء بحلول للاحتياجات الإنسانية حيث نناقش مستقبل العمل والفرص الجديدة، وفرص تطور الطب والتكنولوجيا الحيوية، والأهم من ذلك نضع الخطوات نحو تعايش سلمي مزدهر.