السعودية تواصل إبهار العالم .. فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030 أحدث الإنجازات

دائمًا ما تنجح المملكة في ظل رؤية المملكة 2030م في خطف أنظار دول العالم، ولفت انتباه الجميع إلى ما تمتلكه السعودية من مقومات عالمية ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وترفيهيًا، والتي تجعلها في الصفوف الأولى دائمًا في اختيارات الدول والشعوب.
ولم تمضِ أيام بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" رسميًا، أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم 2034، وقبلها فوز السعودية بتنظيم كأس آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029.
ويأتي اليوم فوز مدينة الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي بعد انتهاء عملية التصويت الإلكتروني للدول المشاركة، في باريس، وبعد منافسة أمام مدينة بوسان الكورية، كما ضمت المنافسة إيطاليا، ويعد ذلك إثباتًا لثقة العالم بقدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث النوعي الدولي الضخم والمتميز.
وخصصت مدينة الرياض ميزانية قدرها 7.2 مليارات دولار لتنظيم معرض إكسبو 2030، وذلك ضمن المُخطط الرئيسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتم التخطيط للانتهاء من مقر استضافة المعرض، ومن المُقرر أنه بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة "إكسبو 2030"، قد انتهت تمامًا وعلى استعداد تام لإقامة المعرض.
ويستهدف ملف الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، ثلاثة محاور ضمت الآتي: "غد أفضل والعمل المناخي والازدهار للجميع"، ليتم تشكيل إطار متكامل مبهر؛ من أجل معالجة التحديات الدولية المُشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.
"غد أفضل": تستهدف السعودية توفير بيئة محفزة لجميع الأجيال، تقدم فرصًا للشباب، وتوفر عناية أفضل للمسنين، وتحقق رفاهية للأمهات والأطفال، وتسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل الإنسانية، بدعم الابتكار المسؤول وتقليص الفجوة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع بذل الجهد نحو تقليل الاتكالية على التقنية وتجنب مخاطرها، بتزامن تام مع أهداف التنمية المستدامة.
"العمل المناخي": يركز موضوع العمل المناخي على ندرة المياه والحرارة في المدن والجفاف، ويفتح باب البحث عن الصناعات والزراعات التي تستهلك المياه وموارد المياه البديلة، مرورًا بالتصحر، وصولاً إلى حوكمة المياه والتدابير التوعوية، كما يهدف إلى بحث استراتيجيات جديدة وتوظيف التقنية في صيانة النظم البيئية الطبيعية وتجديدها، كما يفتح الموضوع الباب لتطوير وتنفيذ البرامج والسياسات والمبادرات ومنصات التعاون لتوفير طاقة نظيفة للجميع.
"الازدهار للجميع": تسعى السعودية إلى تحقيق عالم شامل، يتيح إمكانية عالية للوصول، ويوفر استراتيجيات تدعم المهاجرين واللاجئين، ويتمتع أفراده على الرغم من اختلاف أجناسهم وأعمارهم، بتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل في أي بقعة جغرافية كانوا، وندعم فيه الارتقاء بحلول للاحتياجات الإنسانية حيث نناقش مستقبل العمل والفرص الجديدة، وفرص تطور الطب والتكنولوجيا الحيوية، والأهم من ذلك نضع الخطوات نحو تعايش سلمي مزدهر.
وسيتم إقامة معرض الرياض إكسبو 2030 على مساحة 6 ملايين متر مربع، بشمال الرياض، في الفترة من 1 أكتوبر 2030م، وحتى 31 مارس 2031م، ومن المتوقع مشاركة 246 من الدول والمنظمات العالمية، ويتحدث المعرض عن "حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل"، وهذا هو موضوع معرض إكسبو 2030 الرئيسي.
وكانت قد أعلنت روسيا في شهر مايو 2023، سحب ملفها لاستضافة معرض إكسبو 2030، كما تم استبعاد أوكرانيا من المنافسة، وترشحت المملكة العربية السعودية بتصويت 130 دولة من أصل 170 دولة مُشاركة، وضمت المنافسة كوريا الجنوبية وإيطاليا والسعودية.