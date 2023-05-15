خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 896 لغمًا في اليمن

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 3 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للأفراد و 13 لغمًا مضادًا للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الحريقية، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و 70 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 4 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، و نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 22 لغمًا مضادًا للدبابات و 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.