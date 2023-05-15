خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 896 لغمًا في اليمن

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2023، في انتزاع 896 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و 156 لغمًا مضادًا للدبابات ، و 728 ذخيرة غير منفجرة، و عبوة ناسفة واحدة. ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع لغمين مضادين للأفراد و 4 ألغام مضادة للدبابات و 191 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 3 ألغام مضادة للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغمين مضادين للأفراد و 13 لغمًا مضادًا للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الحريقية، ونزع 10 ألغام مضادة للدبابات و 70 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و 4 ألغام مضادة للدبابات و 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، و نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 22 لغمًا مضادًا للدبابات و 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.
وأصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 2.029 لغمًا، كما أصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 398 ألفًا و 110 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.