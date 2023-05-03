شاهد.. "سيتي ووك" بعد توسعتها تُبهر زوَّارها بالمناطق والفعاليات الجديدة

وتفصيلاً، تضم "سيتي ووك" بعد توسعتها 10 مناطق فرعية حماسية وترفيهية، وتتنوع بين مطاعم ومتاجر مختلفة، وفعاليات لأول مرة، كمنطقة أرض الأفلام، ومنطقة الكرنفال، ومناطق تفاعلية، ومغامرات حماسية، تناسب كل الأعمار. كذلك قرية الأنمي "ووندر وول" و"سبلاش زون"، وقرية الرعب، و"رولر ديسكو"، و"جدة لايف"، وقرية الأزياء.