شاهد.. "سيتي ووك" بعد توسعتها تُبهر زوَّارها بالمناطق والفعاليات الجديدة

استقبلت منطقة "سيتي ووك"، كبرى مناطق تقويم فعاليات جدة 2023، زوَّارها الأيام الماضية بالعديد من العروض الشيقة، والفعاليات المتنوعة، التي تُلبِّي الرغبات كافة، وتناسب أفراد الأسرة.
وتفصيلاً، تضم "سيتي ووك" بعد توسعتها 10 مناطق فرعية حماسية وترفيهية، وتتنوع بين مطاعم ومتاجر مختلفة، وفعاليات لأول مرة، كمنطقة أرض الأفلام، ومنطقة الكرنفال، ومناطق تفاعلية، ومغامرات حماسية، تناسب كل الأعمار. كذلك قرية الأنمي "ووندر وول" و"سبلاش زون"، وقرية الرعب، و"رولر ديسكو"، و"جدة لايف"، وقرية الأزياء.
وتقدم "سيتي ووك" العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوافرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
وتتميز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها كل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوارها لقضاء أوقات لا تُنسى من المتعة والترفيه.
يُذكر أن فعاليات "سيتي ووك" انطلقت في 24 إبريل 2023. وتعود هذه المنطقة للمرة الثانية بعد أن حققت نجاحًا باهرًا خلال موسم جدة 2022.
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