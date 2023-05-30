وزير الداخلية اللبناني: لم يتأكد لنا أن عملية اختطاف المواطن السعودي أهدافها سياسية

وكان المواطن السعودي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تَواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير، وآخِرُ تحديدٍ لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة لمنطقة التفاوض لاستلام الفدية.