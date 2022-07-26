مؤشر Ipsos : السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم

وتأتي نتائج شركة Ipsos ، التي تُعد ثالث كبرى وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار، واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومة بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه؛ وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية الفرص الاستثمارية، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات؛ وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.