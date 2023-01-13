إعلان ‏نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات غدًا

يستعد المركز الوطني للقياس "قياس"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لإعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (القسم العام التربوي) يوم غد السبت عبر جوالات المعلمين والمعلمات، وذلك بإرسال برسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.
وسيتيح المركز النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية بعد غد الأحد 15 يناير 2023م.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي "العام" دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.
يُشار إلى أن اختبار "التخصص" للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.