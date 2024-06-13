وزير الشؤون الإسلامية يتفقد الخدمات المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين الشقيقة

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال لقاءه عدداً من ضيوف البرنامج الفلسطينيين أن كل ما يقدم من خدمات وتسهيلات هو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات وأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الحثيثة والمستمرة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يتابع لحظة بلحظة كل ما يعيننا ويساعدنا لتسهيل مهمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن ما تقوم به القيادة الرشيدة من أعمال هو من منطلق المحبة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.