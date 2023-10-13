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وزير الخارجية يجري اتصالاً بنظيرته الإندونيسية لبحث المستجدات في غزة

ناقشا التنسيق فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري ورفع الحصار
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وشهد الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه الوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، مع أهمية الوصول إلى حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

فيصل بن فرحان بن عبدالله
ريتنو مارسودي
وزير الخارجية
وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا

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