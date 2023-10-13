وزير الخارجية يجري اتصالاً بنظيرته الإندونيسية لبحث المستجدات في غزة

وشهد الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك فيما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة.