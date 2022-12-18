محافظ الخرج يتفقَّد معابر الأودية والسيول وتصريف مياه الأمطار

قام الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، بجولة تفقُّدية اليوم الأحد على معابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة؛ للوقوف على جاهزيتها.
واستمع الأمير خلال جولته، التي رافقه فيها عدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية المعنية، إلى شرح مُفصَّل عن مسارات الأودية والشعاب التي تصبُّ في محافظة الخرج، ومشاريع درء مخاطر السيول.
وشدَّد الأمير فهد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع الخطط الاستباقية، ورفع الجاهزية، والاستفادة من التجارب والملاحظات السابقة، ومعالجتها، وتكثيف التوعية بمخاطر السيول، ووضع اللوحات والتعليمات التحذيرية على أماكن مرتفعة بمحيط الأودية ومعابرها.
وأكد في نهاية جولته أهمية مراقبة وإزالة التعديات على محارم الأودية أولاً بأول، مشيدًا في الوقت ذاته بما تقوم به الجهات كافة من تكامل وتضافر الجهود لحماية الأرواح والممتلكات.
ووجَّه الأمير فهد بتكثيف عمل اللجان المشتركة، والتواصل المستمر مع الجهات والقطاعات المعنية كافة، والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.