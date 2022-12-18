محافظ الخرج يتفقَّد معابر الأودية والسيول وتصريف مياه الأمطار

قام الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج، بجولة تفقُّدية اليوم الأحد على معابر السيول والأودية ومواقع تصريف مياه الأمطار في أنحاء المحافظة؛ للوقوف على جاهزيتها.