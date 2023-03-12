عبداللطيف جميل - لكزس تحتفل بإطلاق الجيل الجديد من لكزس RX 2023

وتتيح المقصورة الداخلية الجذابة في سيارة لكزس RX الجديدة كلياً، للسائقين والركاب، الاستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة لتجربة راقية. ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة جديدة مقاس 14 بوصة تعمل باللمس وتتكامل مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية "أبل كاربلاي" Apple CarPlay® و"أندرويد أوتو" Android Auto™، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات وسط لوحة العدادات، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي HUD، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وستة منافذ USB، وشاحن بقوة 12 فولت. وبالإضافة إلى ذلك، توفر سيارة لكزس RX الجديدة كلياً نظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة المقصورة بدقة تناسب كل راكب، ويشمل النظام 3 مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منها على حدة، وفتحتي تهوية للمقاعد الخلفية مع لوحة تحكم. كما يَستخدِم نظام التكييف خاصية التحكم الذكي S-FLOW التي تعمل على تحديد المقاعد المشغولة وتوجيه التبريد أو التدفئة وفقاً لذلك، مع مراعاة ضبط إعدادات درجة الحرارة، ودرجة حرارة المقصورة، ودرجة الحرارة المحيطة، وكذلك مدى تأثير ضوء الشمس الداخل إلى المقصورة.