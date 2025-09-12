ضربات أمنية متزامنة تُسقط مروّجين ومهرّبين وتُحبط تهريب كميات من المخدرات

وتؤكد الجهات الأمنية استمرار حملاتها الأمنية في جميع مناطق المملكة للتصدي لمحاولات ترويج وتهريب المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر الرقم الموحد لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.