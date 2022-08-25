"الخريف" يفتتح ورشة عمل "استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات للقيادة العليا"

واستعرضت الورشة عددًا من نتائج عمل مركز الأزمات والطوارئ في منظومة الصناعة والثروة المعدنية خلال جائحة كورونا، تمثلت في إصدار 1029 ترخيص موافقة و213 طلبًا لدعم الطلبات المعتمدة، و1211 ترخيصًا لقرارات التصدير الخاصة بالتراخيص الصناعية، و1578 قرارًا للفسوحات الكيماوية، بينما قام مركز الاتصال في المركز باستقبال 5688 مكالمة، وبلغ العدد الإجمالي للإحالات 2556، ونُفِّذت أكثر من 3200 زيارة للمنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الوقائية.