قرار صارم وإنذار بعقوبات.. هكذا واجهت الحكومة الفرنسية جشع التجار وشركات الأغذية

وتضيف الافتتاحية: "من هنا مع الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، تتحرك الحكومات حول العالم للحد من هذا الارتفاع، الذي زاد من الضغوط الاجتماعية، بل رفع من مستويات الفقر في هذا البلد أو ذاك. والمشكلة لا تكمن في زيادة أسعار هذه المواد فحسب، بل في بقائها مرتفعة بالرغم من تراجع أسعار الغذاء على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة. فوفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، انخفضت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها في عامين، مع التراجع الحاد في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان، مع ارتفاع بسيط في أسعار اللحوم والسكر. وبحسب المنظمة، فإن الأسعار تراجعت في نيسان (أبريل) الماضي 20.5 في المائة من ذروتها قبل عام. أي أن الوقت بات مناسبا لتخفيض أسعار السلع الغذائية، بعد فترة أنهكت الأسر حقًا في هذا المجال".