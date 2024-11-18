"جامعة محمد بن فهد" تحتفل بتخريج ٤٣٣ طالبة في مرحلتَي البكالوريوس والماجستير

وقدّم الدكتور الأنصاري؛ نصيحته للخريجات مطالباً إياهن بإكمال الدراسة بعد التخرُّج، وقال: عند انتهاء دراستكن ابدأن بالدراسة، فالعالم يتغيّر بسرعة والمعرفة تتجدّد باستمرار، وعليكن استخدام خيالكن الواسع لاستكشاف آفاق جديدة، والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنها، مشيراً إلى أن المعرفة لها حدودٌ، بينما الخيال يمتد ليشمل كل شيء.