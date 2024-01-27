"الجامعة العربية" تعقد دورة غير عادية غدًا لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار "العدل الدولية"

وأضاف أن هذه الدورة غير العادية تُعقد لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، بالتدابير المؤقتة التي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذها والالتزام بها، بموجب القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.