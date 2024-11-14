إعادة تقييم نسبة الاشتراكات كل 4 سنوات.. مشروع تعديل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع تعديل الفقرة (2) من المادة (3 مكرر) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل للاستطلاع وأخذ المرئيات، وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 17/ 11/ 2024م، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.