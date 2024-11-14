إعادة تقييم نسبة الاشتراكات كل 4 سنوات.. مشروع تعديل بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

طرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع تعديل الفقرة (2) من المادة (3 مكرر) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل للاستطلاع وأخذ المرئيات، وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 17/ 11/ 2024م، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وجاء عرض هذا التعديل بغرض إعادة تقييم نسبة الاشتراكات كل أربع سنوات وفقًا للأداء المالي، مما يعزز استدامة النظام وضمان جاهزيته لدعم المشتركين.
ويُتوقع أن يسهم التعديل، في حال اعتماده، في تكييف الاشتراكات مع الوضع المالي، مما يتيح استجابة فعّالة للتغيرات الاقتصادية، ويحافظ على توازن المصروفات والموجودات.
وفيما يتعلق بتفاصيل التعديل، فإنه وبناءً على نتائج تقييم الحساب المالي، ستخضع نسبة الاشتراك لتعديلات دورية، حيث تُخفض أو تُرفع بنسبة 0.5% وفقًا لمدى تجاوز أو انخفاض حجم موجودات النظام عن سبعة أضعاف مصروفاته.
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