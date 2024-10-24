من تصميم المواقع إلى الذكاءِ الاصطناعيِّ.. "عطار": البرمجة تقدِّمُ مجموعةً واسعةً مِن الوظائف للشباب

ويضيف الكاتب: "في عصرِ الرَّقمنةِ أصبحتِ البرمجةُ مِن التخصُّصاتِ التِي تتيحُ العملَ عنَ بُعدٍ يوفِّرُ هذَا النَّوعُ مِن العملِ مرونةً كبيرةً؛ حيثُ يمكنُ للمبرمجِينَ العمل مِن أيِّ مكانٍ فِي العالمِ، وتتيحُ هذهِ الميزةُ للأفرادِ التَّوازنَ بينَ الحياةِ المهنيَّةِ والشخصيَّةِ؛ ممَّا يزيدُ من مستوياتِ الرِّضَا الوظيفيِّ. ويعدّ التخصص في البرمجة من أفضل الطرق لتحقيق الاستقلال المالي؛ حيث يتيح المبرمجون مهاراتهم للعديد من الفرص، سواء من خلال العمل في الشركات، أو بدوام حر، وعادة ما تكون رواتب المبرمجين مرتفعة، مقارنة بالعديد من التخصصات الأخرى؛ مما يجعلها خيارًا مغريًا للعديد من الطلاب".