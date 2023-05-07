رئيس هيئة الأفلام السعودية يعلن عن قرب نقل اختصاصات "الإعلام المرئي والمسموع" المرتبطة بصناعة السينما والأفلام إلى الهيئة

من جانبه، أولى مدير عام الأرشيف الوطني للأفلام في الهيئة عبدالله العبدالله، أهمية فائقة لإيجاد مرجع لصنَّاع الأفلام السعوديين؛ لمساعدتهم في صناعة المنتجات وكل ما يستلزم العمل بما أشبه بالذاكرة التاريخية، وهناك رغبة لحفظ الإرث السينمائي بما يوثق التراث والثقافة لنقلها للأجيال، مستشهدًا بالعديد من الأمثلة من الأفلام الدولية التي اندثرت بسبب عدم توثيقها والحفاظ عليها بطرق تضمن وجودها على مر العصور؛ في حين اعتبر أن الحفظ الرقمي إحدى الطرق التي تعمل الهيئة على اعتمادها على الرغم من ارتفاع تكلفتها، مضيفًا: "نعمل على تحديد الإطار القانوني وتحديد ما يمكن أرشفته عبر المهرجانات والمشاركات السينمائية، كما نعمل على ترميم العديد من الأعمال السينمائية العملاقة وحفظها؛ لتشكل مرجعًا ثريًا ووجهة معرفية مستدامة"، كما أشاد بتفاعل وحرص صناع الأفلام المشاركين في هذه الدورة من مهرجان أفلام السعودية، حيث وافق صنَّاع أفلام ما يقارب من 90% من الأفلام المتقدمة للمهرجان على إيداعها لدى الأرشيف الوطني للأفلام.