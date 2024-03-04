نائب أمير مكة يفتتح معرض "برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني" بجدة

افتتح الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، اليوم في جدة سوبر دوم «معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني»، والذي ينطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في محطته الخامسة بالمنطقة، المُنفّذ ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي يُعد أحد المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة.