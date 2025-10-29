"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية لنازحي مواصي القرارة ضمن حملة دعم الشعب الفلسطيني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة في منطقة مواصي القرارة جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وجاء تنفيذ عملية التوزيع عقب تقييم ميداني مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في غزة، في مشهد إنساني يجسد سرعة الاستجابة والتكامل بين الشركاء، بهدف تحديد الأسر الأشد احتياجًا وتوفير الدعم الغذائي لها بصورة عاجلة.
وتولت الفرق الميدانية للمركز السعودي للثقافة والتراث الإشراف على عملية التوزيع، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بكل يسر، ووفق معايير دقيقة تراعي الشفافية والعدالة في تقديم الدعم الإنساني.
وأشادت الأسر المستفيدة بمواقف المملكة الإنسانية الأصيلة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الجهود ليست مجرد مساعدات، بل رسالة تضامن وأخوة تُجدد الأمل وتخفف من وطأة الظروف التي يعيشونها.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها.