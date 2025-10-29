"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية لنازحي مواصي القرارة ضمن حملة دعم الشعب الفلسطيني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة في منطقة مواصي القرارة جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.



وجاء تنفيذ عملية التوزيع عقب تقييم ميداني مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ للمركز في غزة، في مشهد إنساني يجسد سرعة الاستجابة والتكامل بين الشركاء، بهدف تحديد الأسر الأشد احتياجًا وتوفير الدعم الغذائي لها بصورة عاجلة.