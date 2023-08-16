محامٍ: انتحال بعض مشاهير السوشيال ميديا صفة المواطن السعودي يعرضهم للعقوبات

وتابع: وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبات على كل فعلٍ غير مشروع يتم باستخدام وسائل التواصل المعلوماتية فنصت المادة الرابعة من ذلك النظام على معاقبة كل من يقوم بانتحال صفة غير صحيحة، أو اتخاذ اسم كاذب للاستيلاء لنفسه أو للغير على مال بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذا فضلاً عن أي عقوبة أشد يقررها النظام فيحال اقتران فعل المنتحل بأفعال وجرائم أخرى، ومن ذلك على فرض المثال ما يكون من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية والآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.