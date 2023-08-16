محامٍ: انتحال بعض مشاهير السوشيال ميديا صفة المواطن السعودي يعرضهم للعقوبات

أكد المحامي معتز طلعت ناقرو لـ"سبق"، أن جريمة انتحال الشخصية في النظام السعودي من الجرائم الكبيرة التي تسبب الكثير من الأضرار على معظم أفراد المجتمع.
وأشار إلى أنه قد ظهر في الآونة الأخيرة بعض مشاهير السوشيال ميديا من غير السعوديين يقومون بانتحال صفة المواطن السعودي، سواء صراحة أو تلميحاً بأن يتعمد الظهور دائماً بالزي السعودي واستخدام اللهجة السعودية وغير ذلك من الأفعال التي يتعمدها لإيهام الغير بأنه مواطن سعودي على خلاف الحقيقة، ويهدف منتحل صفة المواطن السعودي الحصول على مكاسب مادية من الانتشار وجلب المتابعين بأكبر عدد ممكن.
وتابع: وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبات على كل فعلٍ غير مشروع يتم باستخدام وسائل التواصل المعلوماتية فنصت المادة الرابعة من ذلك النظام على معاقبة كل من يقوم بانتحال صفة غير صحيحة، أو اتخاذ اسم كاذب للاستيلاء لنفسه أو للغير على مال بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذا فضلاً عن أي عقوبة أشد يقررها النظام فيحال اقتران فعل المنتحل بأفعال وجرائم أخرى، ومن ذلك على فرض المثال ما يكون من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية والآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.