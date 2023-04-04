مع بدايات الشهر الكريم.. "الندوة العالمية" تطلق برنامج إفطار الصائم في السودان

وأوضح "الحبر" أن الندوة تحرص على اغتنام هذه الأيام الفاضلة في هذا الشهر الكريم، بمد يد العون بالبرامج والمشروعات الهادفة التي تُعِين الفقراء وتسد حاجتهم، ويأتي من برامجها (إفطار الصائم) الذي يُعد من أهم المشروعات التي توليه الندوة عناية ودعمًا كبيرًا؛ لما له من تأثير عميق في نفوس الصائمين وبث روح التراحم بين المسلمين حول العالم.