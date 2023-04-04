مع بدايات الشهر الكريم.. "الندوة العالمية" تطلق برنامج إفطار الصائم في السودان

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان مع بدايات شهر رمضان المبارك، برنامج إفطار الصائم بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات القريبة منها، ليشمل المساجد والمراكز الإسلامية والسكنات والاتحادات الطلابية، كما وزع السلال الغذائية على الأسر الفقيرة والأيتام.
وثمّن مدير مكتب الندوة العالمية (محمد الحبر)، جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعمها لهذه المشروعات الخيرية في شهر البر والعطاء.
وأوضح "الحبر" أن الندوة تحرص على اغتنام هذه الأيام الفاضلة في هذا الشهر الكريم، بمد يد العون بالبرامج والمشروعات الهادفة التي تُعِين الفقراء وتسد حاجتهم، ويأتي من برامجها (إفطار الصائم) الذي يُعد من أهم المشروعات التي توليه الندوة عناية ودعمًا كبيرًا؛ لما له من تأثير عميق في نفوس الصائمين وبث روح التراحم بين المسلمين حول العالم.