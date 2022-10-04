"أمير الشرقية": إطلاق "داون تاون السعودية" استمرار للتطوير والتحديث بالمملكة

وقال أمير المنطقة: إن مشاركة الإخوة المقيمين من الجاليات المختلفة في مبادرة "لوحة وطن" الثانية؛ دليل على تكاتف وتآخي المواطن والمقيم للمساهمة في الأعمال التطوعية، ولا شك أن الإخوة المقيمين لهم كل الحقوق وعليهم واجبات، وقد كان لهم دور في المساهمة في النهضة والبناء، وكل من يقيم على هذه الأرض نعتبره أخًا عزيزًا له حقوقه، ونتطلع أن يقدم للوطن أفضل ما لديه، وإن شاء الله يعود كل مقيم متى ما أراد إلى بلاده وأهله سالمًا، بعد أن عمل وحقق تطلعاته.