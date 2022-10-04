"أمير الشرقية": إطلاق "داون تاون السعودية" استمرار للتطوير والتحديث بالمملكة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لشركة "داون تاون السعودية" التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وتشمل محافظتي الخبر والأحساء؛ تأتي ضمن مبادرات كثيرة يتم إعلانها تباعًا.
وقال الأمير سعود بن نايف: "هي غيض من فيض من المبادرات والتطوير والتحديث المستمر الذي تعيشه هذه البلاد منذ عهد المؤسس رحمه الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين".
جاء ذلك خلال استضافة أمير الشرقية لأعيان ووجهاء ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة في "مجلس الاثنينية" الأسبوعي مساء أمس الاثنين ومكتب عمل محافظة الخبر التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والجهات المشاركة في مبادرة "لوحة وطن ٢" والمتطوعين من مواطنين وجاليات مقيمة.
وقال أمير المنطقة الشرقية خلال المجلس: "إن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلب كل من يعيش على هذه الأرض المباركة من مواطنين ومقيمين، وفرصة لنتذكر أن ما نعيشه من تطور ونهضة وحضارة في شتى المجالات هو نتيجة سنوات طويلة من التضحيات منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاه".
وقال: يسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي بالمشاركين في مبادرة "لوحة وطن" التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مكتب عمل الخبر، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين والجاليات المقيمة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين. وأود أن أشكر كل من ساهم وشارك؛ وأخص بالشكر الجاليات المقيمة من الجنسيات المختلفة.
وقال أمير المنطقة: إن مشاركة الإخوة المقيمين من الجاليات المختلفة في مبادرة "لوحة وطن" الثانية؛ دليل على تكاتف وتآخي المواطن والمقيم للمساهمة في الأعمال التطوعية، ولا شك أن الإخوة المقيمين لهم كل الحقوق وعليهم واجبات، وقد كان لهم دور في المساهمة في النهضة والبناء، وكل من يقيم على هذه الأرض نعتبره أخًا عزيزًا له حقوقه، ونتطلع أن يقدم للوطن أفضل ما لديه، وإن شاء الله يعود كل مقيم متى ما أراد إلى بلاده وأهله سالمًا، بعد أن عمل وحقق تطلعاته.
وألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، كلمةً شَكَر فيها أمير المنطقة على استضافته لمنسوبي فرع وزارة الموارد البشرية والجهات المشاركة في "لوحة وطن 2" والمتطوعين والجاليات المشاركة وتشجيعه للمتطوعين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تشكيل اللوحة، نابعًا من ولائهم وانتمائهم للوطن وحرصهم على المشاركة في اليوم الوطني بهذا العمل.
وأوضح "المقبل" أن المبادرة انطلقت من مكتب العمل بمحافظة الخبر للسنة الثانية على التوالي، وتَضمنت هذا العام تشكيلًا بشريًّا للرقم ٩٢ بمشاركة أكثر من (١٠٠٠) متطوع، و(٢٠) جهة حكومية، و(٧) جاليات مقيمة، وأقيمت اللوحة على مساحة (٢٥٠٠) م2 بالواجهة البحرية بالخبر.
وأشار "المقبل" إلى أن فكرة المبادرة خرجت من منسوبي المكتب وشاركوا في التخطيط لها والتنسيق مع الجهات المختلفة، وتدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي ٩٢ بتشكيل بشري؛ مضيفًا أن تصميم اللوحة على مساحة ٢٥٠٠ م2 يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعًا.