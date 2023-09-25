"البديوي" يقدّم التعازي والمواساة لملك البحرين وشعبها في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من "قوة الواجب"

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة, ملك مملكة البحرين, وشعبها الشقيق، في استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.