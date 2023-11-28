"تريند مايكرو ": ملتزمون بإرساء معايير جديدة لتحقيق الأمن السيبراني في المملكة

يوما بعد يوم تتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية، وتصبح أكثر تعمقًا في كافة مناحي الحياة. وفي ظل السعي الدائم للشركات والمؤسسات والهيئات في منطقة الشرق الوسط لمواكبة تلك التطورات المتلاحقة، وتبني استراتيجيات جديدة للأمن المعلوماتي، بات مجرمو الإنترنت يعملون باستمرار على تطوير واكتشاف أساليب جديدة يشنون من خلالها هجماتهم الإلكترونية، ولذلك أصبح تحقيق الأمن السيبراني هدفًا لا يمكن تجاهله أو التعامل معه على سبيل الرفاهية، فقد بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل السعي الدائم لتحقيق النمو والتطور في كافة المجالات.
وبالتزامن مع تلك التطورات الهائلة حرصت شركة تريند مايكرو على ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال دعم وتعزيز منظومات الأمن السيبراني حول العالم، عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التقنية المبتكرة والاجراءات الاستباقية لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.
وبشأن كل هذه المستجدات صرح رشيد العودة، المدير العام لشركة تريند مايكرو بالمملكة قائلاً: "في إطار التزامنا الكامل نحو إرساء معايير جديدة تضمن تحقيق الأمن السيبراني في المملكة، نحرص على إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المعنية، حيث قمنا بتوطيد أواصر التعاون مع "شركة SCCC - علي بابا كلاود" بهدف إعادة تشكيل وتطوير معايير الحماية الرقمية من جديد لتعزيز الحماية الكاملة للبيانات التي يتم تناقلها عبر السحابة الالكترونية، وبفضل هذا التحالف، ستتمكن "تريند مايكرو" من دمج حلولها المتطورة بمركز البيانات السحابية، مما يوفر حلول دفاعية متقدمة ضد مختلف التهديدات السيبرانية، حيث قمنا - على هامش مشاركتنا بمعرض بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام 2023- بإزاحة الستار عن خدمة "مركز عمليات الأمن "، عبر منصة "تريند فيجن وان" وخدمة الإدارة المتقدمة للكشف والاستجابة الموسعة.
وسلط العودة الضوء على مكانة تريند مايكرو المتميزة في السوق السعودي قائلًا: "تتصدر تريند مايكرو قائمة مؤسسات الأمن السيبراني في المملكة لعدة أسباب، من بينها الاستثمار في الطاقات والموارد البشرية السعودية فضلًا عن التزامها بتطبيق مبدأ السعودة، حيث يبلغ عدد الموظفين السعوديين في تريند مايكرو حوالي 65% من إجمالي عدد موظفي الشركة بالمملكة، وهم يمثلون أبرز الكفاءات في المجالات التقنية والإدارية. كما أننا أول شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني تفتتح مقرها الرئيسي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المملكة العربية السعودية، مما يعكس مدى التزامنا بتأمين التوجهات الرقمية للدولة ودعم مستهدفات الرؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة البلاد لتصبح في مصاف الدولة المتقدمة، وذلك تماشيًا مع رسالتنا المتمثلة في جعل العالم مكاناً أكثر أمنًا لتبادل المعلومات."
وواصل العودة حديثه عن إنجازات تريند مايكرو في المملكة قائلًا: "بلغ حجم استثماراتنا في المملكة حوالي 200 مليون ريال سعودي، قمنا بضخها خلال الأربع سنوات الماضية، مما يجسد حرصنا على أن نكون الشريك الموثوق والمفضل لدى المملكة في تعزيز بيئتها الرقمية وجعلها وجهة آمنة لاستثمارات الشركات."
وعن مكانة تريند مايكرو العالمية خاصة في المجالات المتعلقة بتمكين الشباب لتعزيز الأمن السيبراني، قال عودة: تعد "مبادرة يوم الصفر"، التي دشنتها تريند مايكرو منذ حوالي خمس عشرة سنوات بهدف اكتشاف الثغرات الجديدة التي لا يوجد لها بصمة مسبقة، من أبرز المبادرات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تقوم الشركة من خلالها بتكريم أي محترف يكتشف ثغرة أمنية، مما شجع العديد من الشباب على البحث عن الثغرات الأمنية ونقاط الضعف، وأسفرت تلك المبادر عن اكتشاف 70% من الثغرات الأمنية حول العالم. وقد انتشرت هذه المبادرة في المملكة، حيث تمكن العديد من شباب المبرمجين السعوديين من اكتشاف الثغرات الأمنية، مما ساهم بدورة في تعزيز الأمن القومي السيبراني في المملكة.
وفي الختام أعرب العودة عن تفاؤله بمستقبل الأمن السيبراني في المنطقة والمملكة قائلاً: "يحمل المستقبل القريب العديد من الفرص الواعدة حيث سنشهد اعتماد متزايد على تقنيات جديدة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة، مما يفتح الباب أمام تسريع وتيرة الابتكار بشكل أكثر رحابة، غير أن تلك التطورات تفتح بدورها باباً آخر للتهديدات السيبرانية، مثل فيروسات الفدية والبرمجيات الخبيثة والروابط الضارة ، مما يتطلب ضرورة ابتكار حلول دفاعية متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة تلك التهديدات، وبما يتماشى مع متطلبات العملاء والمستهلكين."