"تريند مايكرو ": ملتزمون بإرساء معايير جديدة لتحقيق الأمن السيبراني في المملكة

وعن مكانة تريند مايكرو العالمية خاصة في المجالات المتعلقة بتمكين الشباب لتعزيز الأمن السيبراني، قال عودة: تعد "مبادرة يوم الصفر"، التي دشنتها تريند مايكرو منذ حوالي خمس عشرة سنوات بهدف اكتشاف الثغرات الجديدة التي لا يوجد لها بصمة مسبقة، من أبرز المبادرات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تقوم الشركة من خلالها بتكريم أي محترف يكتشف ثغرة أمنية، مما شجع العديد من الشباب على البحث عن الثغرات الأمنية ونقاط الضعف، وأسفرت تلك المبادر عن اكتشاف 70% من الثغرات الأمنية حول العالم. وقد انتشرت هذه المبادرة في المملكة، حيث تمكن العديد من شباب المبرمجين السعوديين من اكتشاف الثغرات الأمنية، مما ساهم بدورة في تعزيز الأمن القومي السيبراني في المملكة.