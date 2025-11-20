استلهامًا من حملة ولي العهد.. "عمار القابضة" تطلق مبادرة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم

أطلقت شركة عمار القابضة مبادرتها للتبرع بالدم تحت شعار "اقتداء وعطاء"، استلهامًا من الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. وتأتي المبادرة متزامنة مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الداعمة لمشاركة المرأة في التبرع بالدم، تعزيزًا لدورها الإنساني ومساهمتها المجتمعية.
وجاءت المبادرة تعزيزًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعمًا لثقافة التطوع والعطاء الإنساني، بمشاركة موظفات وموظفي "عمار القابضة" والشركات التابعة لها، وهي: عمار العقارية وشركة تساوي، ضمن فعالية أُقيمت في بهو برج عمار بمدينة الخبر، يوم الثلاثاء، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
وشهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا تمثل في مشاركة 40 متبرعًا خلال ثلاث ساعات ونصف.
وتهدف المبادرة إلى تقديم "قطرة حياة" تُعيد الأمل لمريض أو تُسهم في إنقاذ حياة إنسان، في خطوة تجسد رؤية الشركة في وضع الإنسان في صميم رسالتها وقيمها، وتعزز استدامة مبادراتها الاجتماعية بما يتوافق مع دور القطاع الخاص في دعم جودة الحياة.
وأكد عبدالهادي فهد القحطاني، رئيس مجلس إدارة عمار القابضة، أن "إطلاق هذه المبادرة يأتي امتدادًا لروح العطاء التي يكرّسها سمو ولي العهد في المجتمع، ونحن نؤمن بأن استلهام هذا النهج واجب أخلاقي ومسؤولية وطنية، ونفخر بمشاركة موظفاتنا وموظفينا في إحياء هذا الأثر الإنساني النبيل".
وأضاف "القحطاني" أن الشركة ستواصل إطلاق برامج اجتماعية وصحية تعزز الشراكة الوطنية وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعطاءً، مشيرًا إلى أن استدامة المبادرات الإنسانية تمثل جزءًا راسخًا من استراتيجية الشركة.