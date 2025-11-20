استلهامًا من حملة ولي العهد.. "عمار القابضة" تطلق مبادرة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم

وجاءت المبادرة تعزيزًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعمًا لثقافة التطوع والعطاء الإنساني، بمشاركة موظفات وموظفي "عمار القابضة" والشركات التابعة لها، وهي: عمار العقارية وشركة تساوي، ضمن فعالية أُقيمت في بهو برج عمار بمدينة الخبر، يوم الثلاثاء، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.