الرياض تطلق غدًا فعالية "بلاك هات 2025" بمشاركة 45 ألفًا من 140 دولة

تستعد العاصمة الرياض، غدًا الثلاثاء، لانطلاق الدورة الجديدة من فعالية "بلاك هات" الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، في أكبر تجمع للأمن السيبراني في المنطقة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" – المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية – وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بملهم.
وتشهد الفعالية هذا العام مشاركة قياسية تتجاوز 45 ألف مشارك، وأكثر من 450 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة، لمناقشة مستقبل الحماية الرقمية، في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتشديد اللوائح التنظيمية حول العالم.
وتتناول فعاليات الحدث عدة محاور رئيسية، من بينها: العمليات الأمنية المستقلة، وتحليل معلومات التهديدات، والثقة الرقمية، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، ومخاطر الأنظمة التشغيلية وإنترنت الأشياء، والتأمين السيبراني، إضافة إلى التهديدات الجيوسياسية الرقمية.
ويشمل البرنامج عددًا من القمم والجلسات التخصصية، مثل القمة التنفيذية، والقمة المالية، وإحاطات "بلاك هات"، وورش "ديب دايف"، وبرنامج "كامبس"، ومبادرة "سيدات تحت دائرة الضوء"، إلى جانب مختبرات "آرسنال"، التي تقدم رؤى متقدمة لتعزيز الدفاعات السيبرانية ورفع كفاءة البنى التحتية الرقمية.
ويشارك في الحدث نخبة من كبار المتحدثين العالميين، من بينهم: الدكتورة رمان شودري، وديفون برايان، وتشارلز فورتي، ومارغريتا ريفيرا، وجيريك بيسون، وتيم إيرهارت، وترينا فورد، وتيموثي لي، والدكتورة تشنشي وانغ.
كما تستعرض شركات تقنية كبرى، منها: فورتينيت، زسكالر، سنتينل وان، سيسكو، دراجوس، هواوي، تاليس، ترند مايكرو، جوجل كلاود سيكيوريتي، وتينابل، أحدث توجهات الأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية.
وتتخلل الفعالية مسابقة "التقط العلم"، التي تُعد من أبرز منافسات المؤتمر، وتقدم جوائز تصل إلى مليون ريال سعودي، في مجالات تشمل فك التشفير والهندسة العكسية وتطوير الهجمات، وسط منصات تفاعلية تُمكّن المشاركين من اختبار مهاراتهم في بيئات تحاكي الواقع.
ويأتي تنظيم "بلاك هات" في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني والابتكار الرقمي، وترسيخ ريادة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويمكن للراغبين في التسجيل أو الاطلاع على تفاصيل البرنامج زيارة الموقع الرسمي لـ "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا".