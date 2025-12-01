الرياض تطلق غدًا فعالية "بلاك هات 2025" بمشاركة 45 ألفًا من 140 دولة

تستعد العاصمة الرياض، غدًا الثلاثاء، لانطلاق الدورة الجديدة من فعالية "بلاك هات" الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، في أكبر تجمع للأمن السيبراني في المنطقة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" – المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية – وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض بملهم.